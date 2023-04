Walter Sterbini tra parole e musica in scena a Cavriglia

La rassegna primaverile al Teatro Comunale di Cavriglia presenta il nuovo e atteso spettacolo, fra teatro e musica, di Walter Sterbini. Stasera alle 21.15, sarà di scena con “Sorridimi… ti racconto”, accompagnato da Antonio Fabis al piano che ha realizzato anche gli arrangiamenti, e Marco Raspi alle chitarre. Una straordinaria serata con un concerto “unplugged”, completamente nuovo, durante il quale Sterbini presenterà diversi brani che non ha mai cantato prima, e con i testi teatrali scritti insieme a Silvano Alpini che ha curato anche la regia. Walter Sterbini, cantante e interprete fra i più apprezzati, con una lunga carriera nei club e nei teatri di tutt’Italia, magnifico finalista nella trasmisisone “The Voice Senior” nel gennaio del 2022, si è sempre affermato per la sua eccellente qualità vocale e tecnica. Con “Sorridimi… ti racconto” si mette a confronto con se stesso, in uno stretto dialogo con la propria anima. E’ uno spettacolo che gira intorno a riflessioni sulla sua generazione, la vita e le sue sensazioni, su “ quando stati fortunati a vivere quello che abbiamo vissuto”. La produzione è dell’Associazione Culturale Masaccio.