Voto, fermento a sinistra In pista anche i 5 Stelle "Primarie e un nome unico"

di Laura Lucente

"Occorre accelerare sulla definizione di una squadra di governo, partendo dall’individuazione di un candidato sindaco e crediamo che il metodo più democratico per la scelta siano le primarie di coalizione, per poi proporre agli elettori un progetto concreto basato sulle reali necessità del territorio". Sono le parole di Matteo Scorcucchi(nella foto) coordinatore del gruppo dei 5 stelle cortonesi che rilanciano le primarie per giungere ad un candidato unico di centro sinistra. "Il M5S di Cortona è disponibile ad iniziare un percorso di unità con altre forze politiche in vista delle prossime elezioni amministrative – sottolinea sempre Scorcucchi - siamo delusi dalla gestione del territorio in questi ultimi anni. Imputiamo all’attuale giunta immobilismo totale su troppi aspetti primari, come sanità, politiche sociali e visione su quale tipo di sviluppo dare al Comune di Cortona. Crediamo quindi che sia necessario un netto cambio di passo con una maggioranza plurale, attenta all’ascolto e capace di dare le risposte che il territorio attende". I grillini, dunque, si dicono pronti ad impegnarsi nel progetto unitario lanciato nelle settimane scorse dal partito democratico che avevano fatto un appello alle forze politiche, delle società civile e dell’associazionismo per compiere insieme un percorso verso un candidato unitario di centro sinistra. "Siamo disposti a mettere da parte qualunque interesse di partito e portando sul tavolo e a disposizione le nostre idee".

Ma con un monito ben preciso: fare presto, perché, come spiega ancora Scorcucchi "il tempo stringe". "Crediamo anche che sarebbe auspicabile in un secondo momento, ma comunque con il giusto anticipo sulle elezioni, presentare ai cittadini l’intera squadra di governo, in modo da essere trasparenti di fronte al giudizi degli elettori".

Cosa deciderà ora di fare il Pd? Raccoglierà l’idea di primarie di coalizione? O preferirà strade alternative? Al momento l’unico candidato uscito "allo scoperto" annunciando in maniera chiara la sua disponibilità, è stato l’ex sindaco Andrea Vignini, con quella che oggi è la sua squadra, ovvero il gruppo Cortona Civica. Anche lui non disdegnerebbe una scelta del candidato di sinistra attraverso le primarie. Il Pd sul suo nome non si pronuncia in maniera diretta, ma di fatto non gradisce autocandidature ritenute "non utili in questa fase" chiedendo a tutti di "mettere da parte la voglia di protagonismo e contribuire ad un obiettivo comune: dare a Cortona un’Amministrazione degna del suo prestigio. "I 5 stelle, invece, non disdegnerebbero il nome di Vignini. "Potrebbe essere un’opzione – conferma Scorcucchi – è persona di esperienza".