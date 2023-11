Voglio la luna con "Cracrà Punk" in scena a Subbiano

Torna Voglio la Luna, la rassegna teatrale per bambini e ragazzi più divertente dell’autunno. C’è "Cracrà punk" domenica prossima alle ore 17.30, a Subbiano al Centro Eventi Pro Loco con la Compagnia @fontemaggiore di Perugia. La cicogna Tiresia, invece di portare il principino ai suoi genitori, si addormenta e atterra al Polo Nord. Qui il bambino viene trovato da Ada, la signora Morte, che finalmente può realizzare il suo sogno di diventare Mamma. Intanto Bebé cresce e ha una domanda: chi è suo padre? Teatro di Figura di altissima qualità con una storia poetica e profonda che lascerà il segno. Ultimo spettacolo La renna nella vecchia fattoria in programma domenica 10 dicembre alle 17.30, a Subbiano al Centro Eventi Pro Loco con in scena il Teatro delle Quisquilie, di Trento. Durante la notte di Natale, la Renna incaricata di consegnare i regali, si addormenta in una fattoria. Al loro risveglio gli animali la accoglieranno come parte della loro squadra, per mettere in scena il loro grande concerto di Natale! Una favola natalizia per tutta la famiglia. Per informazioni e prenotazioni: 379 142 5201. La rassegna è organizzata dal Comune di Capolona e Subbiano, Nata Teatro e diretta da Cinzia Corazzesi.