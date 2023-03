"Voglio fare il pastore" Quasi 200 candidati tra manager e chirurghi E c’è chi arriva dagli Usa

di Lucia Bigozzi Sono partiti in 168 ma alla fine ne resteranno solo sei. Sono gli aspiranti pastori che da ogni angolo d’Italia e perfino dagli States hanno fatto a gara per iscriversi alla Scuola istituita dal Parco delle foreste casentinesi nell’ambito del progetto europeo Life e in collaborazione con Regione Toscana, Unione dei comuni montani e un pool di associazioni. Centossessantotto domande per sei posti: un primato assoluto per il progetto che ha due obiettivi: creare sviluppo e conservare i pascoli disseminati nei trentaseimila ettari di boschi e terreni tra Toscana, Emilia Romagna e un lembo di versante fiorentino. Tra le richieste di adesioni alla Scuola c’è un mondo di professioni: dal medico chirurgo, al giurista ambientale, dalla disoccupata alla maestra, dal bancario all’architetto. Non mancano restauratori, giornalisti, pensionati, ma pure manager, chef, esperti di riabilitazione equestre, grafici, fisioterapisti. Professionisti e non, a quanto pare decisi ad archiviare un pezzo di vita per aprire una nuova pagina, disposti a lasciare città e comodità per abitare la natura e vivere imparando un mestiere nuovo, forse mai pensato prima. A scorrere l’elenco dei candidati si incrociano sedici regioni d’Italia ma c’è anche chi arriva da Oltreoceano, ovvero Stati Uniti e chi da Oltralpe,...