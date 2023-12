Visite guidate e laboratori ad Aboca Museum

A dicembre proseguono le attività proposte da Aboca Museum di Sansepolcro con nuovi appuntamenti per adulti e bambini in vista delle prossime festività natalizie. Ricco il calendario degli eventi e degli approfondimenti in origramma. Presso Aboca Museum: domenica 3 dicembre alle ore 16 appuntamento con "Erbe e ricette delle feste - Visita guidata tematica". Presso la sala del laboratorio didattico Aboca: martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 alle ore 17.30 ci sarà "Regalo di Natale fai da te - Attività di laboratorio" ogni volta con un programma diverso. Martedì 19 dicembre - Unguento alla calendula, mercoledì 20 dicembre - Profumo solido personalizzato, giovedì 21 dicembre - Balsamo labbra alla propoli. Alle ore 17:30 ritrovo presso il parcheggio esterno superiore del Centro commerciale Valtiberino in Via dei Montefeltro, 1 Sansepolcro con accesso da Via dei Filosofi, e inizio dell’attività. Alle 18:30 fine dell’attività.

E ancora, presso il Castello Bufalini: domenica 17 dicembre alle ore 10.15 appuntamento con "ArteOrto Castello Bufalini".