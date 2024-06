Visite e controlli gratis per le donne. Alla Gruccia open day prevenzione

Visite mediche e vaccinazioni gratuite per l’(H) Open day Prevenzione al Femminile all’ospedale del Valdarno. Il presidio aderisce alla prima edizione dell’iniziativa promossa da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna che nel 2023 ha assegnato due bollini rosa al Santa Maria alla Gruccia per l’offerta di prestazioni dedicate a prevenzione, diagnosi e cura della principali patologie femminili, realizzando percorsi ottimizzati per le esponenti dell’altra metà del cielo e di genere. La giornata, che si svolgerà il 19 giugno e in tutta la penisola coinvolgerà 160 ospedali, prevede che siano accessibili gratuitamente servizi clinico-diagnostici come visite ed esami strumentali, ma anche informativi e di sensibilizzazione ad esempio promuovendo colloqui, conferenze e distribuzione di materiale dedicato nelle varie aree specialistiche, dalla cardiologia alla dermatologia, dalle malattie del metabolismo alla ginecologia e ostetricia. L’obiettivo della Fondazione Onda Ets, infatti, è promuovere una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita delle donne, dalla pubertà alla menopausa, in relazione alle modificazioni ormonali che si presentano e possono influire sulla salute e il benessere psico-fisico. Al monoblocco valdarnese, in particolare, si è deciso di proporre 10 visite senologiche ed ecografiche con controllo clinico ed ecografico mammario affidate all’oncologo e al radiologo/senologo del gruppo oncologico multidisciplinare della mammella. Le visite si svolgeranno mercoledì 19 a partire dalle 14 e fino alle 17.30 nel reparto di Radiologia, al 2° livello del plesso. Sempre nel pomeriggio, ma dalle 14 alle 15 e nei locali del Dipartimento Igiene Pubblica - Ambulatorio Vaccinazioni, al piano terra dell’ospedale, saranno somministrate 6 vaccinazioni contro il virus del papilloma umano, infezione che può portare all’insorgenza di tumori. Destinatarie dei vaccini sono le ragazze entro i 25 anni di età, le donne che abbiano avuto interventi o lesioni correlate ad infezioni da Hpv o le immunodepresse. Stesso numero di telefono per le prenotazioni, lo 055/9106590, ma giorni e orari diversi: nel primo caso l’agenda si aprirà lunedì prossimo per chiudersi venerdì 14 giugno e gli appuntamenti sono possibili dalle 9 alle 12; nel secondo gli utenti possono già chiamare dalle 8.30 alle 12.30.