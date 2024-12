Visita guidata alla mostra di Giorgio Vasari ad Arezzo per i 450 anni dalla morte di Cosimo I

Appuntamento per tutti gli amanti dell’arte quello organizzato per domani dal comune di Terranuova. Nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I e Giorgio Vasari, allestite dall’amministrazione comunale stessa con il sostegno della Regione Toscana, è in programma, alle 10, ad Arezzo, una visita guidata alla mostra Giorgio Vasari "Il Teatro delle Virtù", a cura di Liletta Fornasari.

La visita si articolerà tra le 8 sezioni tematiche per esplorare la vita e l’opera del maestro Giorgio Vasari, gigante dell’arte; il giovane Vasari: formazione d’eccellenza, l’apoteosi delle Virtù; l’Accademia del Disegno; Vasari e l’Arte Sacra; il Disegno, padre delle Arti; la Chimera, Vasari e il Duca; pitture monumentali in chiese e basiliche.

Il tutto si snoda negli spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio ad Arezzo e nella Galleria Comunale di arte contemporanea. In esposizione anche "Il Sonno" e "L’Allegoria dell’Oblio" dal Metropolitan Museum di NYC. Grazie a importanti grandi prestiti nazionali ed internazionali sono esposte tavole dipinte, grandi pale e disegni di Giorgio Vasari e di artisti a lui contemporanei.

Non può di certo mancare la Chimera d’Arezzo, straordinario bronzo etrusco, dal valore altamente simbolico, rinvenuto nel 1535 nei pressi di San Lorentino e portato da Cosimo de’ Medici nelle collezioni ducali.

La biglietteria apre alle 10 ma è consigliato di arrivare alla sede della mostra (biglietteria Galleria di Arte contemporanea in Piazza S. Francesco) entro le 9.30 in modo da poter comprare rapidamente il tagliando e risparmiare del tempo in attesa di tuffarsi in un’esperienza piena di spunti interessanti per tutti gli amanti del genere.

Questi i prezzi dei biglietti: intero 14 euro, ridotto 10 euro. Ingresso gratuito: minori di 6 anni, disabili con un accompagnatore. Per info e prenotazioni: 055 9194751- [email protected]