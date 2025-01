Visioni d’amore. Torna il concorso letterario

Torna il concorso letterario "Molteplici visioni d’amore - Cortona città del mondo", la manifestazione patrocinata dal Comune di Cortona e organizzata dai Lions Club Corito Clanis insieme ai club della Toscana e all’associazione culturale "Giglio blu". È aperto il bando di partecipazione al concorso pubblicato anche nel sito web del Comune di Cortona e prevede la possibilità di partecipare a cinque differenti sezioni: poesia e narrativa, per alunni di scuole elementari o medie e giovani fino a 25 anni; poesia, narrativa e saggistica edita; poesia inedita; narrativa e saggistica inedita; poesia edita e inedita; narrativa e saggistica edita e inedita. Per i residenti all’estero, italiani o di altra nazionalità e la novità della Poesia inedita a tema: "Ode al vino". Le opere devono essere inviate entro il primo marzo. Le premiazioni sabato 12 aprile al Teatro Signorelli di Cortona. "Questo appuntamento - conferma l’assessore alla cultura Francesco Attesti - sta avendo un successo crescente, culminato lo scorso anno con la decima edizione. È importante valorizzare l’opera letteraria, in particolare i giovani autori. Un plauso agli organizzatori anche per aver dedicato una sezione agli scritti dedicati al vino, altro elemento della nostra identità culturale".