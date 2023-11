Violenza sulle donne, codice rosso a scuola. Sportello per sostegno legale e psicologico

Obbligatorio tenere alta l’attenzione contro la violenza di genere. Soprattutto nelle scuole. A questo imperativo risponde sempre presente il liceo Piero della Francesca. Questa volta lo ha fatto nell’ambito del progetto Codice Rosso, promosso dall’associazione Stwc Cinema aps che si è aggiudicata il bando del Comune per le "Attività giovanili". Il progetto prevede interventi nelle scuole, uno sportello gratuito di tipo legale e psicologico e attività di formazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere. Infine, sarà anche realizzato un laboratorio creativo per la produzione di un breve video che aiuti nell’attività di educazione e sensibilizzazione sulla tematica. Lunedì scorso al liceo erano presenti gli avvocati Simona Bianchi e Vittorio Martinelli presidente dell’associazione promotrice, la psicologa Diomira Neri e l’assessore alle attività giovanili Federico Scapecchi. La mattinata si è incentrata nel poter dare ai giovani adolescenti delle informazioni riguardo ai comportamenti che rappresentano un reato e che non sempre i ragazzi sanno riconoscere e nello stesso tempo nel tentativo di dare loro dei punti di riferimento cui ricorrere nel caso in cui si trovino a subire o ad assistere a casi di violenza sulle donne sia fuori che dentro le mura domestiche. Formazione ed informazione sono infatti gli scopi del progetto Codice Rosso che prende in esame anche tutta la nuova normativa sulla materia. Attualmente il liceo sta formando un gruppo di studenti affinché siano sentinelle per individuare e segnalare eventuali casi di disagio derivante dall’aver subito violenza ed anche per sensibilizzare i compagni a denunciare e correggere tali comportamenti.

Ga.P.