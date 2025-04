"Vinca il peggiore": Pieraccioni show. Talenti sul palco per solidarietà

E’ ufficialmente partita la prevendita per lo spettacolo "Vinca il peggiore" con Leonardo Pieraccioni in programma il prossimo 23 maggio alle 21 all’auditorium di Arezzo Fiere. Torna così lo spettacolo di arte varia, una sorta di Corrida in cui a vincere però non sarà il più bravo, presentato da Pieraccioni sul palco con l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi. Da molti anni infatti l’attore supporta i progetti in Sierra Leone dell’Associazione “Solidarietà In Buone Mani” guidata da Don Giuliano Faralli. Leonardo Pieraccioni e Don Giuliano Faralli sono amici di vecchia data. E così dopo il teatro Tenda quest’anno arriva una location ancora più grande: l’auditorium del Centro Affari di Arezzo che consentirà di accogliere fino a 850 spettatori, obiettivo raggiungere il tutto esaurito e raccogliere quanti più fondi possibili. Tra i progetti in Sierra Leone una nuova scuola per i bambini di Bendakura e il sostegno alle missioni. I biglietti per cui la prevendita è appena partita, si potranno acquistare presso Officine della Cultura ad Arezzo, in Via Vittorio Veneto 180/2, tel 0575-27961, oppure direttamente sul circuito Ticketone al costo di 33 euro. Non è la prima volta che il regista aiuta la onlus "Solidarietà in buone mani" partecipando per esempio alle cene di finanziamento: "Con le mie battute aiuterò a far studiare i bambini della Sierra Leone", un paese martoriato prima da una lunga guerra civile, poi dall’epidemia Ebola, aveva detto in passato l’attore. Un Paese dove la povertà dilaga, le persone non hanno acqua da bere, cibo per mangiare, gas per cucinare, vestiti da indossare. Pieraccioni ha deciso di investire la sua popolarità per aiutare quei bambini poverissimi ad avere una nuova scuola. Con le sue battute aiuterà a studiare i bambini della Sierra Leone. In questo caso i piccoli abitanti sostenuti dall’associazione Solidarietà in buone mani, presieduta da Giuliano Faralli, storico parroco di Montecchi Vesponi a Castiglion Fiorentino. L’associazione organizza cene di autofinanziamento per sostenere i propri progetti e Pieraccioni è stato più volte protagonista. L’associazione è stata fondata nel 2003 da un gruppo di amici di Padre Arturo Buresti, missionario scomparso nel 2007. Per l’Associazione “Solidarietà In Buone Mani” lo spettacolo Vinca il peggiore, una sorta di Corrida in salsa aretina guidata da Pieraccioni, rappresenta una grande occasione. "Con Leonardo abbiamo sempre realizzato progetti in Sierra Leone - spiega il Presidente Don Giuliano Faralli - un paese che in Africa è agli ultimi posti per il grave sottosviluppo economico e l’arretratezza sotto molteplici aspetti, ogni volta ci siamo proposti di sostenere nuovi obiettivi a vantaggio dei bambini in età scolare e per favorire la promozione sportiva dei giovani. La nostra azione si basa sull’operato dei missionari saveriani che ci propongono i progetti e le loro comunità; l’aiuto di Leonardo di questi tempi è una vera manna, ci consente di affrontare progetti impegnativi che altrimenti non potremmo realizzare, come quello nuovo che abbiamo in cantiere, una nuova scuola per i bambini di Bendakura". Anche questa volta accanto a Don Giuliano e all’Associazione “Solidarietà In Buone Mani Odv” il sostegno forte di Enti pubblici e privati; “Premium partner” della serata è infatti Estra, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e di quello di Arezzo, la collaborazione del Gruppo Storico e Sbandieratori “Città di Castiglion Fiorentino” e quella di Francesco Duranti. Poi ci saranno gli aspirati “peggiori” a dare benzina all’ironia di Leonardo Pieraccioni e al divertimento del pubblico, per un’altra serata memorabile.