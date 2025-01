Viaggio nell’arte toscana del Novecento a Montevarchi

La Fondazione Maura e Nuccia Capitani ha organizzato la terza mostra di arte contemporanea visitabile fino al 6 gennaio al Palazzo del Podestà a Montevarchi.

La collaborazione tra il Comune e la Fondazione è nata per fare promuovere l’arte, dedicando molta attenzione a quella della seconda metà del Novecento, di cui lo stesso Capitani, presidente della Fondazione, nonché artista di chiara fama, è stato ed è un protagonista. Indicativo è il titolo della mostra, Arte vagante anzi in tour.

Si tratta di un viaggio nell'Arte Toscana tra il Novecento e il Contemporaneo attraverso una scelta eterogenea tra trenta artisti, capace di ripercorrere molte "storie" del Novecento a Firenze con i suoi circoli, iniziando dalle Giubbe Rosse, e con le riviste e con le gallerie, prima tra tutte Il Fiore di Corrado Del Conte, rimasta in attività dal 1942 al 1974.

Sono state centotrenta le gallerie che hanno fatto e in alcuni casi fanno ancora la storia del Novecento in Toscana. Solo per citarne alcune, Santa Croce, Pananti, l’Indiano, La Gradiva, Pandolfini, Tornabuoni e Galleria 14 in via de’ Servi, che faceva promozione nei confronti dei giovani talenti.

Liletta Fornasari