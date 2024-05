Il prossimo weekend la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ospita visite guidate gratuite, laboratori e percorsi inclusivi. Stamani sabato alle 11 visita guidata gratuita in occasione del MeseBlu per l’autismo con l’Associazione ToscanAbile che propone un’esperienza turistica inclusiva condotta da un ragazzo dell’Associazione e da una guida del Centro Guide Arezzo e Provincia. Alle 16, iniziativa gratuita per il Kids Pass Day, giornata nazionale dedicata a bambini e ragazzi. Si svolgerà "Viaggio nell’arte. Dai continenti in un museo all’universo in una mostra", un percorso dove i giovani visitatori diventano protagonisti di un tour fantastico alla ricerca dei cinque continenti. Dalle maschere africane, ai colorati ventagli cinesi, gli oggetti indonesiani così vicini alle coste della Nuova Guinea in Oceania, la splendida collezione di colibrì della foresta Amazzonica in Sud America, fino ad arrivare in Europa con i capolavori italiani di Pontormo, Bronzino e i Macchiaioli. Nelle sale della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo", i giovani viaggiatori potranno alzare lo sguardo al cielo per essere "Spettatori di una cometa" con Guido Biasi e scoprire una nuova dimensione plastica dello spazio con Lucio Fontana, Paola Levi-Montalcini ed Enrico Baj. Domani domenica 12 maggio per la Festa della mamma, ingresso ridotto a tutte le madri accompagnate dai propri figli. Possibilità per tutti i bambini di richiedere gratuitamente le "Carte Didattiche", per una visita speciale a Casa Bruschi attraverso indovinelli, disegni da creare e parole da inventare. Per tutto il weekend sarà sempre visitabile la mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo". Un percorso tra trentaquattro opere di artisti come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, Burri Fontana, Edmondo Bacci e Gino Morandis oltre che Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, Monnet.