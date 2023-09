La carica dei mille (chilometri): Nico attraversa l’Italia a piedi

Arezzo, 27 settembre 2023 – Dal tacco d’Italia alla capitale economica. Stanno facendo insieme un viaggio a piedi di oltre mille chilometri, da Santa Maria di Leuca a Milano, suddiviso in tappe. Una scelta avventurosa che l’aretino Nico Ralli condivide con l’amico marchigiano Davide Mengoni. Hanno venti anni e sono iscritti alla facoltà di scienze motorie. "Ci siamo conosciuti a Perugia dove entrambi studiamo – raccontano i due – abbiamo deciso di fare questa esperienza per conoscere meglio noi stessi, per essere pronti ad affrontare gli imprevisti che la vita ci presenterà".

Negli zaini hanno sistemato poche cose assieme a una tenda, un sacco a pelo e un materassino: "All’inizio dormivamo in strada poi tutto è cambiato: in ogni paese abbiamo conosciuto persone che ci sono state di aiuto, che ci hanno offerto un pasto o un tetto sulla testa – continuano i due amici camminatori – e che ci hanno fatto da guida dandoci i riferimenti di qualcuno che avremmo incontrato nella tappa successiva. Questa disponibilità ci ha colpito molto soprattutto perché con noi abbiamo pochi spiccioli. Vogliamo andare avanti spendendo massimo dieci euro al giorno".

Così, di paese in paese, i due viaggiatori stanno scoprendo "territori e paesaggi per noi sconosciuti fino a qualche settimana fa che sono meravigliosi". E i familiari? "Sono ovviamente preoccupati: ma cerchiamo di tenerli aggiornati il più possibile per rasserenarli". Il loro obiettivo è percorrere i 1078 chilometri da Santa Maria di Leuca a Milano in meno di due mesi. Il loro viaggio è partito il 3 settembre dalla punta estrema dell’Italia ed è arrivato, per ora, nel nord della Puglia.

Viandanti per 43 giorni, alla media di almeno 6 ore di cammino al giorno, al netto di pause forzate e imprevisti: questo il progetto di Nico e Davide. Un primo fuori programma c’è già stato: cinque giorni di stop a causa di una brutta tendinite rimediata da Davide. "Ci siamo dovuti fermare un po’ – raccontano Nico e Davide – dove abbiamo trovato ospitalità. C’è chi ci aiuta e c’è chi è diffidente, qualcuno ci guarda con sospetto o addirittura con timore. In fondo siamo due sconosciuti...".

Dopo la Puglia risaliranno lungo la costa adriatica e poi taglieranno per Rimini, Bologna e Modena andando su fino a Milano. Un viaggio anche social, raccontato su Instagram e Tik Tok con l’account tipi_atipici .