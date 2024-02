"Viaggio della memoria ad Auschwitz e Birkenau: educare al passato per costruire il futuro"

Un viaggio della memoria nei luoghi che raccontano la più terribile strage del secolo scorso. È quello che hanno organizzato la parrocchia di Cavriglia e la sezione cavrigliese della Misericordia di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dal 3 al 6 aprile prossimi una visita nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, dove sono stati perpetrati i più efferati ed atroci piani di sterminio della seconda guerra mondiale. "Si tratta di un viaggio all’insegna del valore educativo della memoria e della storia che, purtroppo, non sempre è maestra di vita. Spesso errori già commessi vengono ripetuti con folle e cieca sete di dominazione e di sopraffazione", hanno detto gli organizzatori. Il folto gruppo di valdarnesi partirà con un pullman dedicato che toccherà anche le destinazioni di Brno, Cracovia e Vienna. Prima e durante l’effettuazione del cammino verso i campi di sterminio saranno organizzati incontri e letture di approfondimento, proprio perché questa proposta ha una finalità educativa e di acquisizione di una consapevolezza più ampia di quanto accaduto in un periodo storico non così lontano nel tempo. "Soprattutto i giovani, che sono il trai d’union fra passato e futuro, se lo vorranno potranno acquisire ed accrescere con questa esperienza una consapevolezza quanto mai utile per affrontare il loro percorso di vita", hanno puntualizzato gli organizzatori. Le iscrizioni, che sono aperte fino al 3 marzo, vengono raccolte dalla Misericordia di Cavriglia. Il complesso dei campi di Auschwitz, il più grande realizzato in epoca nazista, ebbe un ruolo fondamentale nel progetto di sterminio degli ebrei. Questo viaggio della memoria rappresenterà dunque un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che ne prenderanno parte.