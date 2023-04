Viaggi per Pasqua, saliti del 30% Le mete di mare le più gettonate

di Massimo Bagiardi

Voglia di evadere, se poi è più lontano meglio ancora. Dopo un periodo drammatico come quello che abbiamo vissuto in tempi poi non troppo lontani, la voglia di viaggiare è tornata prepotente almeno nelle intenzioni dei valdarnesi che, per queste festività pasquali, di pari passo alle possibilità economiche, hanno optato in buon numero di concedersi una vacanza di di breve, media o lunga durata. Proprio così, c’è chi ha scelto la classica gita in pullman nelle città d’arte della nostra meravigliosa penisola, alcuni tour nelle capitali europee fino a una vacanza vera e propria, non meno di 10 giorni, alle Maldive o nella Repubblica domenicana. Varie, quindi, sono state le destinazioni ma tutte unite da un dato che fa capire come la pandemia sia per il momento alle spalle: rispetto già allo scorso anno l’aumento delle richieste è stimabile tra il 20 e il 30% tra la felicità degli operatori del settore che, dopo un lungo periodo di sosta, stanno finalmente vedendo nuove prospettive per il futuro.

Abbiamo parlato con tre agenzie di San Giovanni, Montevarchi, e Terranuova Bracciolini proprio per farsi raccontare le mete ambite in queste feste: "Abbiamo avuto un incremento delle richieste sul 30% rispetto allo scorso anno - conferma Claudia della Bluvacanze di San Giovanni - già nel 2022 qualcosa di concreto si era mosso, ma quest’anno sono stati organizzati i viaggi per la Repubblica domenicana, l’Andalusia oltre alle classiche gite o soggiorni di breve durata. È stato registrato anche un grosso incremento delle crociere.

Si scelgono vacanze anche più lunghe, cosa magari che accadeva più di rado negli ultimi anni". Diverso il dato raccolto a Montevarchi: più "toccate e fuga" e tanti sondaggi per l’estate: "Noi - afferma Gabriella della CT2 Viaggi - abbiamo lavorato tanto in inverno, per questa Pasqua sono state scelte gite di breve durata e molti sondaggi li abbiamo per l’estate.

Arrivano più telefonate, evidentemente la voglia di uscire dalla routine c’è anche se tutti poi non partono". A Terranuova si è andati più per il mare ma sempre di grande moda sono Grecia, Spagna ed Egitto: "Il soggiorno al mare è sempre un classico per la Pasqua - lo dice Rossano dell’agenzia Le Balze Viaggi - ma sono andati bene anche i viaggi di gruppo, dove si registra un’età medio-alta dei partecipanti, le crociere adatte più per le famiglie senza dimenticare la Grecia, la Spagna e l’Egitto particolarmente scelta dei giovani. Abbiamo lavorato di più, dopo tutto quello che ben conosciamo causa pandemia questo è un dato che ci fa enormemente felici".