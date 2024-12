Viaggi a Capodanno, salgono le mete italiane

Il valdarnese si fionda a Napoli per passare le festività di Capodanno. La splendida città campana è in forte ascesa, rispetto ad altre mete, tra i gusti di coloro che approfittando anche del calendario favorevole sono partiti per vivere assieme a familiari o amici la bellezza della città partenopea e di tutto quello che la circonda. E’ questo il quadro che emerge da una ricerca effettuata in alcune agenzie di viaggio dislocate tra San Giovanni, Montevarchi e e Terranuova. L’incidenza è davvero alta rispetto ad altre città; su 10 richieste di soggiorni in Italia, ben nove sono dirette verso Napoli che resta, di conseguenza, non troppo facile da coprire in hotel o semplici bed&breakfast per la grande mole di domande che si registrano anche nelle zone limitrofe.

Sempre d’attualità le città d’arte, con qualche richiesta in più arrivata rispetto agli anni precedenti per Matera, mentre all’estero se da un lato si registra una frenata per i viaggi nella comunità europea, paradossalmente il cliente è disposto a spendere di più per andare in America e a trascorrere giusto il periodo di festa nel bel mezzo di un atmosfera decisamente atipica rispetto a quella italiana unendo l’utile al dilettevole con visite guidate nei luoghi di culto più importanti della grande mela. Le richieste, proprio per questa meta, sono cresciute lievemente rispetto all’anno scorso - nell’ordine di un 5% - mentre siamo sui livelli degli ultimi anni post-covid riguardo l’Italia e i suoi luoghi più belli.

La montagna? Nei tour operator specializzati si tratta pochissimo, minime sono le richieste per il semplice fatto che si preferisce scegliere direttamente dal web. Nessuna traccia, o quasi, delle zone marittime anche perché proprio come la montagna tante sono le offerte presenti su Internet, soprattutto sulla riviera romagnola, dove è facile acquistare pacchetti di tre-quattro giorni. In forte ascesa, invece, i viaggi di gruppo; come ci confermano dall’AlaGoldenTour di Piandiscò, specializzata nel settore, dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, la gente ha cominciato a prenotare già da ottobre i viaggi con i pullman con gite all inclusive perlopiù nella zona marittima dell’Abruzzo o, magari, all’estero ma non troppo lontano tipo l’Austria. Circa 400 le domande pervenute, tutto ormai prenotato. E allora buon soggiorno valdarnesi.