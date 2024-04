Viabilità, si cambia. Obiettivo sicurezza

TERRANUOVA

Pubblicata la procedura di gara che porterà all’assegnazione dei lavori per migliorare la viabilità urbana. Si tratta in totale di tre interventi: uno previsto su via Paperina in prossimità della rotatoria, uno nell’intersezione via Vittorio Veneto, via Bigazzi, via F.lli Kennedy ed uno in via Vittorio Veneto, da via Giorgio La Pira a via Aldo Moro. "L’obiettivo primario di questi interventi – ha affermato il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni – è il miglioramento della sicurezza e della funzionalità per il traffico veicolare e pedonale. L’investimento complessivo per le tre opere è di circa 1 milione di euro, già finanziato". L’intervento di via Paperina riguarderà l’allargamento della strada e la realizzazione di nuovi marciapiedi.

"Il progetto di adeguamento – ha proseguito il primo cittadino : prevede l’allargamento della carreggiata a 6 metri per tutta la lunghezza dalla rotatoria fino all’intersezione di via Rino Bigi e con la sua prosecuzione in via I Strada Poggilupi. Per tutto il tratto la carreggiata sarà affiancata da un marciapiede largo un metro e mezzo".

L’obiettivo dell’intervento di miglioramento funzionale dell’intersezione tra via Vittorio Veneto, via Bigazzi e via F.lli Kennedy riguarda invece la sicurezza per veicoli e pedoni. Il progetto si sviluppa attorno ad un’area verde di forma quadrata, ai cui lati si snoda la viabilità. Su via Vittorio Veneto è prevista inoltre l’installazione di un semaforo. "Nel tratto di via Vittorio Veneto compreso fra via La Pira e via Aldo Moro – ha aggiunto Chienni – è presente una fascia di terreno incolto. Qui è prevista la realizzazione di un marciapiede largo un metro e mezzo in continuità con quelli esistenti, pavimentato e adeguatamente regolato per il drenaggio delle acque piovane".

Francesco Tozzi