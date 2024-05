Sansepolcro: due milioni per l’adeguamento sismico del palasport

Arezzo, 2 maggio 2024 – Lavori al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro. L’argomento è stato affrontato nel corso della recente seduta del consiglio comunale,dietro interrogazione presentata dal gruppo “Pd – In Comune”.

“L’impegno che stiamo portando avanti sulle strutture sportive cittadine” ha risposto l’amministrazione “riguarda anche il Palasport, dopo la completa sistemazione della palestra Collodi, il rifacimento totale dell’Antistadio, i lavori di efficientamento energetico al Bocciodromo e allo Stadio, i lavori in corso per la ristrutturazione totale della palestra Buonarroti.

Adesso è la volta del Palasport, per il quale abbiamo intercettato un finanziamento regionale di 1.783.000 euro al quale sono stati aggiunti 217.000 euro provenienti dalle casse comunali, per un totale di 2 milioni di euro a disposizione per l’adeguamento sismico della più importante struttura sportiva cittadina”.

Chiarite anche le tempistiche e la strategia che sta alla base dell’intervento. “L’ufficio Lavori Pubblici sta portando avanti la procedura negoziata per l’affidamento della progettazione” dichiara l’amministrazione comunale “che dovrebbe essere assegnata entro l’inizio dell’estate. Appena conosceremo l’esito della gara e l’individuazione dei progettisti procederemo nel fornire ai professionisti incaricati alcune linee guida.

Su tutte, minimizzare l’impatto dei lavori per permettere l’utilizzo parziale dell’impianto alle associazioni sportive e cittadine. Qui si innesta anche il progetto che riguarda la palestra Buonarroti. La fine dei lavori in questa struttura è attualmente prevista per fine settembre 2024.

E’ imminente l’inizio della seconda parte dell’intervento che riguarderà l’esterno dell’impianto, il tetto e il rifacimento del parquet. E’ evidente che il cronoprogramma dei lavori al Palasport dovrà tenere conto di questo aspetto, in modo da avere a disposizione gli spazi rinnovati della palestra Buonarroti per eventuali esigenze relative alla ricollocazione temporanea delle attività di gruppi sportivi e associazioni che utilizzano il Palasport.

Al proposito, abbiamo inoltre la disponibilità delle altre palestre cittadine e di alcuni spazi presso il collegio Regina Elena che potrebbero ospitare temporaneamente queste attività”.