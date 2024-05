Trovato su un tetto a rimuovere grondaie, arrestato per tentato furto di rame

Arezzo, 2 maggio 2024 – Nella tarda serata del 30 aprile 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cortona, hanno arrestato nella flagranza del reato per tentato furto di rame un ventottenne di nazionalità albanese, domiciliato ad Arezzo, ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti anche specifici.

I carabinieri, allertati da un cittadino di Monte San Savino, arrivati nei pressi di un ristorante chiuso, hanno avvistato una persone sul tetto intenta a rimuovere i canali di grondaia in rame.

L’uomo, che in un primo momento non si era reso conto della presenza dei carabinieri intervenuti, una volta accortosi di loro ha tentato la fuga. Dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato per tentato furto.

Da ulteriori accertamenti è emerso che a suo carico era pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione, con una pena di un anno e 8 mesi di reclusione emesso dalla Procura di Firenze per reati inerenti gli stupefacenti e delitti contro il patrimonio commessi tra il 2018 e il 2019.

Il 28enne è stato portato in carcere ad Arezzo.