Bibbiena, nidi gratis: aperto un altro bando

Arezzo, 2 maggio 2024 – E’ stato approvato dalla Regione Toscana il nuovo bando per Nidi Gratis, iniziativa nell'ambito di Giovanisì, per l'anno educativo 2024-2025.

Con questo progetto la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari.

Le famiglie potranno presentare le domande dalle 9 del 29 maggio fino alle 18 del 27 giugno , esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite SPID, CIE, CNS).

Le amministrazioni comunali cureranno la gestione, il monitoraggio e l’istruttoria delle domande relative ai servizi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio. Il Comune di Bibbiena con i suoi sportelli, gestirà tutto il percorso legato al progetto, sostenendo le famiglie nelle varie fasi di richiesta.

La Misura Nidi gratis si rivolge ai nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro. Sul sito del www.comunedibibbiena.ar.it nella pagina dedicata ai servizi educativi, si può trovare il bando con tutte le indicazioni da seguire per accedere al bando regionale. Il percorso rappresenta una grande opportunità per le famiglie del territorio, per incentivare l’utilizzo dei servizi educativi per l’infanzia e per meglio conciliare i tempi di cura con il lavoro.

Con lo scorso bando Bibbiena ha dato risposta a ben 27 famiglie per il nido completamente gratis.