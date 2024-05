La carica dei 2600 locali. La ristorazione fa festa

di Gaia Papi

AREZZO

"Nell’era del virtuale in cui viviamo, la ristorazione ci permette di restare ancorati al mondo reale, dove contano le persone, la socializzazione, la condivisione. Così lo stare a tavola diventa occasione di incontro". Ne è convinto Federico Vestri, presidente dei ristoratori aretini di Confcommercio, che ha deciso insieme ai colleghi di tutta la provincia di sostenere anche quest’anno la "Giornata della ristorazione per la cultura della ospitalità italiana" che domani si celebra in tutta Italia. Una iniziativa nata nel 2023 da un’idea di Fipe Confcommercio per sottolineare l’importanza del comparto ristorativo sotto il profilo non solo economico, ma anche sociale e culturale.

"Passione e identità sono i valori trainanti del nostro mestiere, che fa del servizio agli altri la sua missione. Ecco perché vogliamo festeggiare insieme ai nostri clienti questa giornata, che premia l’impegno che mettiamo ogni giorno per mettere a tavola le persone", aggiunge il presidente delle pizzerie aretine di Confcommercio Renato Pancini. Vestri e Pancini, insieme al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e ad una rappresentanza dei colleghi del settore, si sono dati appuntamento in un luogo simbolo dell’economia aretina, il palazzo di Sugar in corso Italia, per un set fotografico che potesse rappresentare la bellezza e l’orgoglio di appartenere alla categoria, che in Italia produce 54 miliardi di valore aggiunto, ha 1,4 milioni di occupati, ed è componente essenziale della filiera agroalimentare e del turismo, oltre che bandiera dello stile di vita italiano. In provincia di Arezzo sono 2.684 i locali sparsi sul territorio fra ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, servizi di catering e ambulanti alimentari.

"La Giornata della ristorazione li vuole rappresentare tutti in maniera trasversale, dai ristoranti stellati alla pizzeria sotto casa o al ristorante etnico – sottolinea Marinoni – Tutti gli imprenditori, gli chef, i sommelier, i baristi, i camerieri e le altre figure che ruotano intorno a questo mondo hanno fatto del servizio agli altri, dell’accoglienza e della convivialità un mestiere e una ragione di vita. È giusto aver inserito in calendario una occasione per celebrare i valori di cui sono portatori".

La Giornata della ristorazione avrà anche un volto solidale: nell’occasione si potrà infatti donare qualcosa a sostegno delle mense di comunità gestite da Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale. Le donazioni potranno essere fatte attraverso la piattaforma "Forfunding" di Intesa Sanpaolo, sia su www.forfunding.com, sia inquadrando i Qr Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti. Oltre che agli sportelli bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo nei giorni che precedono e seguono la Giornata.