L’ipotesi della fiera bis. Giordini: "Siamo la capitale dell’oro. Dobbiamo lavorarci"

Fiera bis, perché no? Giordana Giordini, presidente degli orafi di Confindustria Toscana Sud, rivendica con forza l’importanza e il valore della capitale europea dei gioielli che dal Covid in poi ha abbandonato l’evento autunnale Gold Italy per sostituirlo con il Summit del gioiello italiano. Ma i tempi sono maturi per un ritorno al passato, puntando su un senso di appartenenza che finora le aziende orafe aretine hanno dimostrato a tratti. Lo dimostra il fatto che sono più quelle che espongono a Vicenza, circa 300, rispetto a chi fa la stessa cosa ad Arezzo: meno di 200. Un fenomeno che incide su OroArezzo: dai quasi 600 espositori del pre-Covid siamo ancora sotto i 400, nonostante ci siano ormai più compratori che aziende, segno dell’impegno di Italian Exhibition Tour.

Giordini, lei è convinta che una seconda fiera sia ancora possibile...

"Ho letto l’intervista di Mauro Benvenuto al vostro giornale. Condivido moltissime sue affermazioni ma non sono d’accordo quando dice che Arezzo non ha necessità di un’ulteriore fiera in autunno. I costi per le aziende sono importanti, d’accordo, ma vorrei vedere un altro senso di appartenenza da parte delle nostre aziende".

Il conto è semplice: sono oltre 1200 le aziende orafe ma meno di 200 partecipano a OroArezzo. Una su sei...

"Questo dimostra che non sono i mille euro in più o in meno a fare la differenza, le fiere sono tutte costose e i costi di Vicenza, organizzata sempre da Ieg, è simile. Vedo in generale una mancanza di attenzione nei confronti di una manifestazione che invece ha tutto per crescere e toccare livelli anche superiori al 2019".

Qualcuno si lamenta dei prezzi: “Si spende meno per andare alla fiera di Las Vegas“, si sente ripetere tra gli operatori...

"È una bugia, nel senso che lì incidono gli incentivi dell’istituto per il commercio estero ma in altre fiere in giro per il mondo si spendono cifre ancora più importanti, considerando il trasporto e il soggiorno. Non voglio essere fraintesa: le spese per le aziende sono aumentate in tutti gli aspetti, dalle materie prime alle retribuzioni dei dipendenti, questo però non giustifica così tante assenze di aziende di grandi e medie dimensioni".

Gold Italy, in programma a ottobre, è stato sostituito dal Summit del gioiello italiano. Parole tante ma affari punti, se mi consente la sintesi giornalistica.

"È counque un evento molto importante che serve a mantenere alta l’attenzione sui temi dei gioielli anche nella seconda parte dell’anno. Va però innalzato il livello con dei focus sui mercati di riferimento e quelli in crescita, come per esempio l’Africa. È un ragionamento che non può essere fatto da qui e ottobre ma credo che per il 2025 si possa ragionare sul ritorno di una fiera bis che dia valore non solo al settore orafo ma a tutta la città che in quei giorni si fa conoscere da una platea internazionale".

Come si costruisce questo percorso?

"Guardi Vicenza, hanno già invertito la rotta dopo gli anni del Covid grazie a una compattezza tra aziende e istituzioni alla quale ci dovremmo ispirare. Non a caso i numeri di Vicenza sono in crescita e c’è una platea talmente ampia e qualificata che nei giorni delle due fiere si spende il triplo per dormire e per mangiare. Ad Arezzo non succede, eppure le ditte aretine che non avrebbero spese oltre a quelle degli spazi, si limitano a fare un giro in fiera dicendo: “Tanto i clienti li trovo qui comunque”. Non può funzionare così, è una cosa assurda per un comparto così importante che dovrebbe fare squadra".