Via libera ai lavori. Servizi, task force di professionisti

Il Pnrr sta per portare a Castiglion Fiorentino la Casa della Comunità Hub con un investimento pari a 1, 8 milioni di euro. I primi di agosto è partito l’iter che condurrà, a metà settembre, all’inizio dei lavori per la realizzazione, così come previsto dal cronoprogramma della direzione di distretto Valdichiana della Asl Tse.

L’intervento darà una nuova veste alla Casa della Salute riorganizzando e potenziando i servizi della sanità territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per i soggetti fragili e cronici. La novità, secondo i piani dell’Azienda sanitaria, sta nella riorganizzazione di prestazioni non solo sanitarie ma anche di carattere sociale. Per far questo, le attività saranno organizzate in modo tale da permettere un lavoro d’équipe tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e comunità e altri professionisti. Tra questi, ad esempio, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, dietisti.

L’intento è tradurre in pratica quotidiana un coordinamento con i servizi sociali dei Comuni della Valdichiana, in modo da ottimizzare gli interventi, con presenza di medici 24 ore su 24 e di infermieri nell’arco delle dodici ore, sette giorni su sette, oltre agli specialisti.

Servirà un anno di lavori per la completa ristrutturazione di una porzione significativa del piano terra dell’attuale Casa della Salute a Castiglion Fiorentino. Nell’ambito dell’intervento, sono state inoltre previste opere di miglioramento che hanno riguardato l’impianto di condizionamento d’aria del piano primo e la sostituzione degli infissi.

Gaia Papi