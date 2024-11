Via il gemellaggio natalizio. La città etrusca si allea con Castiglione del Lago

Scatta il "gemellaggio natalizio" tra Cortona e Castiglione del Lago. Ad annunciarlo le amministrazioni capitanate dai sindaci Luciano Meoni dal collega Matteo Burico che confermano l’intesa per la reciproca promozione della programmazione degli eventi di Natale. Mercoledì 20 novembre il sindaco Burico sarà ospite a Cortona alla presentazione del programma degli eventi delle festività natalizie. Sarà poi il primo cittadino Meoni a ricambiare, partecipando alla presentazione del programma di Natale a Castiglione del Lago. "Siamo molto soddisfatti di aver stretto questo reciproco scambio - conferma Meoni - sia la nostra città che quella di Castiglione del Lago puntano su alcuni elementi autentici della propria storia e del contesto ambientale. Facciamo i complimenti ai nostri vicini di casa per aver ideato un format vincente che ha il merito di valorizzare l’identità di quel luogo nell’atmosfera delle feste". Un richiamo importante e di trascinamento quello che ogni anno propone Castiglione del Lago con l’attrazione ormai simbolo e visitatissima: l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. I numeri sono da capogiro: 1.080 metri di lunghezza, 50 metri di larghezza, oltre 7.000 metri di cavo, 166 pali portanti e ben 2.400 luci perimetrali alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Un’attrazione che aprirà i battenti il 7 dicembre e che richiama ogni anno migliaia di visitatori. A Cortona il via ufficiale è invece il 30 novembre, con la cerimonia di inaugurazione alle ore 17 in piazza della Repubblica, l’accensione del video mapping con le proiezioni sulle facciate dei palazzi che si affacciano sulla piazza, per un’esperienza immersiva nell’arte e nell’atmosfera delle feste. All’inaugurazione non mancherà, nemmeno quest’anno, una nevicata artificiale che sarà corroborata anche da un laser show musicale e il coro dei bambini. La regia del Natale spetta anche quest’anno a Cortona Sviluppo, società in house del comune di Cortona con il supporto degli sponsor e la collaborazione di scuole di numerose associazioni locali. Fra le novità di questa edizione già annunciate, c’è l’esperienza immersiva dedicata ai bambini "Santa Claus Virtual Express" a palazzo Ferretti, mentre il Centro convegni Sant’Agostino ospiterà la "Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo".