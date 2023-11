Via Fiorentina, il cantiere va in vacanza per la Città del Natale

Una settimana allo stop dei lavori in via Fiorentina, anche se non sono stati completati. Il programma della ditta appaltatrice non ha funzionato. Prima il sopralluogo per valutare la riapertura parziale della strada, poi la perforatrice che non arriva, infine il maltempo.

Tutto ha remato contro un cantiere annunciato da sei anni, con i costi che nel frattempo sono lievitati: passando da circa due a sei milioni. "Oggi la ditta dovrebbe terminare la perforazione - spiega l’assessore Marco Sacchetti (nella foto) - chiudere il tutto poi bloccheremo i lavori in vista della Città del Natale che apre il 18 novembre" data che avrebbe dovuto siglare anche la fine del cantiere ma a lavori conclusi. Una boccata di ossigeno intanto per i negozianti della zona che lamentano grosse perdite. "Terminate le vacanze di Natale il cantiere sarà riaperto. Quanto durerà? Non so dare una risposta, condivideremo le tempistiche con le associazioni di categoria" dice Sacchetti.