Via Filzi, disastro annunciato. Ora fermatevi

La rescissione del contratto con le imprese che dovevano trasformare l’ex scuola in via Filzi nella sede dei vigili urbani ha tutta l’aria di essere una buona notizia. Perché solo affidare alle invincibili pastoie della burocrazia un progetto assurdo e costoso, ostinatamente difeso dal sindaco Alessandro Ghinelli contro ogni logica, può davvero affossarlo fino alla fine di questa legislatura. Mettere i vigili urbani in una strada a senso unico senza alcuna possibilità di parcheggio avrebbe reso difficile il lavoro dei vigili e soprattutto intasato ancora di più la viabilità della zona. Come si dice: per sconfiggere la burocrazia, fai del tuo problema un loro problema. È esattamente quello che sta succedendo nel pasticciaccio di via Filzi.