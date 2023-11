Via Curtatone, la protesta. Menchetti apre il caso: "È allarme degrado"

"Via Curtatone è in condizioni di degrado" denuncia il consigliere comunale Michele Menchetti. "Lo è il fondo stradale e i suoi marciapiedi, sostituiti peraltro lungo un intero lato della strada da pilastrini in metallo senza alcun piano rialzato. Via Curtatone non è destinata ai soli residenti ma sostiene quotidianamente un intenso traffico di veicoli, anche pesanti, di soccorso, di trasporto pubblico e i camion di Sei Toscana. Il ripristino di condizioni di decenza è dunque improcrastinabile".