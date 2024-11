Via Calamandrei, scatta il piano dei lavori. La mappa dei cantieri e la nuova viabilità

Ci siamo. Partono domani gli attesi lavori di asfaltatura di via Calamandrei. L’ordinanza che ne prevedeva l’inizio per lunedì scorso è stata aggiornata in virtù della loro complessità: partenza delle operazioni l’11 novembre e data di ultimazione confermata a al 20 dicembre. Resta l’orario notturno dello svolgimento, dalle 20,30 fino alle 6 del mattino per limitare i disagi. Viste le dimensioni il cantiere andrà avanti a step con interventi progressivi che lasceranno inalterata la viabilità nelle parti non interessate. Sarà garantita la circolazione in uscita da Arezzo verso Chiani. In direzione centro i mezzi dovranno adeguarsi seguendo percorsi alternativi, la raccomandazione per gli automobilisti è prestare attenzione ai cartelli. Quando i lavori coinvolgeranno le proprietà laterali che affacciano su strada, non sarà consentito l’accesso carrabile nella notte interessata. Oltre all’inizio delle operazioni di asfaltatura di via Calamandrei cominciano domani altri lavori stradali: dalle 8,30 al termine dell’intervento sull’apparato che controlla l’accesso ztl scatta il divieto di transito in vicolo del Fanale all’intersezione con via Garibaldi. Invertito il senso di marcia di via Santa Maria Maddalena. Il percorso alternativo per via delle Fosse è il seguente: via di San Domenico, via XX Settembre, via S.M. Maddalena. Lavori anche in via Giotto: fino al 12 novembre divieto di sosta dall’intersezione con via Erbosa. Fino al 15 novembre senso unico alternato a San Firenze, restringimento di carreggiata in viale Santa Margherita e divieto di sosta in via Fonte Veneziana. Senso unico alternato a Battifolle, divieto di sosta in via Fossombroni e Benvenuti. Cantieri anche in via Umbria, Malpighi e Olmo.

A.B.