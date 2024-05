"Via al rafting sull’Arno da giugno". Sindaco e assessori vanno in canoa

di Sonia Fardelli

CAPOLONA

Il sindaco Mario Francesconi e alcuni consiglieri in canoa sull’Arno per sperimentare un percorso di rafting che da metà giugno sarà proposto ai cittadini e ai turisti per incrementare ancora di più i visitatori nel territorio comunale. L’idea è quella di creare una sede in pianta stabile di rafting nella zona di Castelluccio insieme alla Pro Loco che ha dato la sua disponibilità e la sua collaborazione per realizzare prima possibile questo centro. E comunque già durante l’estate, a partire appunto da metà giugno, saranno organizzati eventi dedicati alle famiglie e ai bambini, che saranno fatti salire in canoa per scoprire anche le bellezze del paese di Capolona guardandole direttamente dall’Arno. Un progetto che sarà portato avanti anche in collaborazione anche con la Fondazione Arezzo in Tour, che proporrà questa esperienza molto particolare ai turisti che vengono ad Arezzo. "E’ stata un’esperienza unica - dice il sindaco di Capolona Mario Francesconi - ma non irripetibile. Anzi è l’inizio di un progetto molto importante. Nella prova che abbiamo fatto tutti noi amministratori, abbiamo attraversato il tratto di fiume che è compreso tra il Comune di Capolone ed Arezzo, da Giovi, scendendo fino a Castelluccio e Buon Riposo. È stato veramente emozionante, ci sono delle rapide spettacolari ed è una visione completamente diversa del territorio, vista dalle acque dell’Arno anziché dalle sue sponde. Gianluca Norcini, che è l’assessore dedicato, oltre che vice sindaco, sta lavorando da tempo a questo progetto. E’ stata una prova che abbiamo voluto fare per capire meglio cosa sarà Capolona Rafting. Insieme a me tutti gli altri amministratori da Cinzia Nocentini, a Romina Ghezzi, Daniela Organai, Nikita Casucci. E’ l’inizio di un percorso che intendiamo portare avanti, non solo qui, ma anche in altre parti del fiume". Un ambiente che ha catturato l’interesse degli stessi istruttori. "E’ una zona molto bella dal punto di vista naturale - conferma l’esperto di T-raffing Gianluca Norcini - purtroppo anche tanti abitanti di Capolona non conoscono così bene il fiume. Per noi è sempre un piacere portare persone sull’Arno e farlo vedere da un punto di vista diverso. Speriamo nel futuro di avere sempre più opportunità".