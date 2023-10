"Verde come la linfa", dipinti, disegni e poesie di Francesco Sandrelli

Si inaugura domani 7 ottobre alle 17.30 al Circolo Culturale Gino Severini di Cortona la mostra in memoria di Francesco Sandrelli "Verde come la linfa"; una scelta di dipinti a olio, disegni a matita e poesie che l’artista ha realizzato nel corso della sua lunga attività.

La presentazione è a cura della scrittrice Isabella Bietolini mentre Maria Sandrelli, Alba Bartoli, Riccardo Vannuccini e Lorenzo Sandrelli leggeranno alcune poesie. "Verde come la linfa" infatti è il titolo di una raccolta di liriche che l’artista ha poi pubblicato singolarmente in diverse collane di autori vari e che in questa sede faranno da accompagnamento al racconto pittorico, in un rilancio continuo tra parola e segno.

I quadri come le poesie di "Verde come la linfa" rimandano all’amore per la natura e per le piccole cose, alla nostalgia e allo sgomento, al reale e all’indefinibile. Nelle opere scelte risuona la ricerca di una quiete sempre agognata e mai veramente raggiunta, il sogno e la speranza che per tutti ci sia un luogo aperto e accogliente.

La mostra curata dall’Associazione Culturale Francesco Sandrelli che si propone di diffondere i lavori di Francesco e nello stesso tempo di promuovere giovani artisti e attività culturali e sociali, è realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Gino Severini e con il patrocinio del Comune di Cortona.

A questo primo evento, seguirà l’apertura della sede dell’associazione culturale a lui dedicata in cui verrà allestita una mostra permanente e sarà sede di attività culturali e sociali. "Ad oggi stiamo ancora aspettando la riconsegna dei locali, che saranno sede dell’associazione, da parte del Comune di Cortona che si è impegnato a riconsegnarli alla nostra famiglia a cui appartengono, entro la fine dell’anno".