Ventesima edizione della giornata di studi “I Colloqui di Raggiolo”

Arezzo, 17 settembre 2024 – Ventesima edizione de “I Colloqui di Raggiolo”, l’incontro dedicato all’approfondimento storico e culturale della società casentinese.

L’appuntamento è in programma dalle 10 di sabato 21 settembre all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza di Raggiolo e, per solennizzare l’anniversario dei vent’anni, avrà luogo un incontro tra docenti, studiosi e istituzioni per sintetizzare gli esiti del percorso vissuto negli ultimi due decenni e per impostare i temi da trattare nel futuro.

“Raggiolo e il Casentino fra medioevo ed età moderna: venti anni di Colloqui (2004-2024)” sarà infatti il titolo scelto per l’evento che andrà a rinnovare la fortunata sinergia organizzativa tra Brigata di Raggiolo, Associazione di Studi Storici “Elio Conti” di Firenze e Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell’Università di Siena.

I temi trattati nel corso de “I Colloqui di Raggiolo” sono stati i più vari e, anno dopo anno, hanno spaziato tra la lavorazione del ferro, la coltura del castagno e della vite, la lana, la transumanza, il Pratomagno, il ruolo del confine appenninico, i beni comunitari, l’Arno come ricchezza e potenziale pericolo, Santa Trinita in Alpe e i Camaldolesi in ambito religioso, il rapporto tra la Corsica e il Casentino, l’arte, il notariato, la società, i flussi demografici e l’alfabetizzazione nella vallata casentinese.

Il ventesimo anniversario vuole dunque essere l’occasione per una pausa di riflessione e di valutazione su alcuni punti, a partire dal contributo apportato da questo evento alla crescita nella conoscenza delle radici storiche del borgo e dell’identità dei raggiolatti che, fin da subito, ha rappresentato il primario obiettivo di questo percorso di studi.

Una particolare attenzione sarà orientata anche verso le novità storiografiche venite alla luce in ambito medievistico e in età moderna, non solamente in relazione alle vicende del paese ma più in generale alla vallata. Il programma di sabato 21 settembre prenderà il via con i saluti di Emanuele Ceccherini e di Franco Franceschini, rispettivamente sindaco di Ortignano Raggiolo e presidente della Brigata di Raggiolo, proseguendo poi con interventi di Andrea Barlucchi (coordinatore scientifico de “I Colloqui di Raggiolo”), di Nicoletta Baldini e di Andrea Zagli. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming dal canale YouTube dell’Associazione di Studi Storici “Elio Conti”.

«La ventesima edizione de “I Colloqui di Raggiolo” - commenta il professor Barlucchi, - permetterà di tracciare un bilancio, come sempre in dialogo con la popolazione, da cui ripartire per una rinnovata stagione di studi e ricerche animata dalla medesima volontà di costruire il futuro muovendosi dalla conoscenza del passato».