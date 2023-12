Variante alla 71, avanti con le opere: "La Regione rispetta gli impegni". Ceccarelli e De Robertis in campo

di Laura Lucente

Proseguono i lavori per la variante alla Sr 71 nel tratto compreso tra la località La Macchia e lo svincolo di Pietraia. Sull’intervento si è appena svolto un incontro tra l’assessore alle infrastrutture Baccelli il capogruppo del Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della commissione infrastrutture Lucia De Robertis. "L’impegno della Regione per la viabilità in un’area strategica come quella cortonese resta prioritario e lo dimostrano i fatti", commentano Ceccarelli e De Robertis. "I lavori proseguono secondo i tempi stabiliti". La variante prevede un tracciato alternativo all’attuale Regionale 71 di 6 chilometri tra lo svincolo di Castiglione del Lago e la località Vallone, interamente a valle della linea ferroviaria, tra le località Mucchia e lo svincolo di Pietraia del raccordo Perugia-Bettolle. L’opera prevede anche interventi sulla viabilità locale per garantirne la continuità e la connessione con la nuova infrastruttura, attraverso la modifica di tratti di viabilità comunale e provinciale. Un intervento importante, finanziato dalla Regione con oltre 15 milioni di euro. Il 30% dei lavori è stato già realizzato e i primi mesi del 2024 saranno utilizzati per la realizzazione della viabilità di cantiere su cui deviare temporaneamente il traffico della Sp 33 durante la realizzazione del nuovo ponte sul Mucchia. Nel frattempo dovrebbe essere avviato proprio in questi giorni, dall’amministrazione comunale, l’iter funzionale alla realizzazione del terzo lotto funzionale della variante, in corso di progettazione. Questo intervento si svilupperà tra la Sp 28 Siena-Cortona a nord e la Sc di Padule a sud, connettendosi alla parte della variante già realizzata e consentendo così di deviare il traffico all’esterno del centro abitato di Camucia, nonché di facilitare il collegamento con l’ospedale della Fratta.

E’ di 14 milioni di euro il finanziamento per questo ulteriore tratto che provengono dal fondo per lo sviluppo e la coesione. "Un progetto – spiegano ancora Ceccarelli e De Robertis – finanziato recentemente dalla Regione con importanti risorse e che porta avanti un impegno che dura da molti anni, con l’obiettivo di completare il programma di ammodernamento e ampliamento riguardante questa importante arteria stradale in ".