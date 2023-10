Varese, Bologna e Brescia: Basket Serie A in campo

Giornata di campionato che prosegue dopo il match di Brescia a Treviso (71-99 il finale con una grandissima Germani), e dopo l’Olimpia Milano che apre a mezzogiorno alle ore 17.30 prima al PalaRadi per la Vanoli Cremona contro la Dinamo Sassari. Un match particolare per Demis Cavina, che con la squadra isolana toccò la massima serie a breve due stagioni or sono, prima dell’esonero in favore di Piero Bucchi.

Entrambe le squadre vengono dal ko della prima giornata, ma a Trento la Vanoli ha certamente impressionato ben più di una Sassari ko pesantemente con Napoli: "Non è questione di tensione, non ne do mai una lettura positiva - il commento di Cavina per la prima in casa - Dal punto di vista emotivo è stato un approccio particolare e penso che sia mancata l’esperienza. Non dimentichiamoci che siamo una squadra con poco vissuto in questo campionato ma abbiamo tutte le qualità per rimanere e fare sempre meglio. Sono certo che tanti giocatori alla prima esperienza avranno davanti a sé una grande carriera e quindi dobbiamo cercare anche come staff di agevolare la rottura del ghiaccio dei giocatori".

Morale a mille per Varese, che dopo il successo sulla sirena con Pistoia è attesa alla proibitiva, ma sempre affascinante, trasferta al PalaDozza con la Virtus Bologna vicecampione d’Italia. I bianconeri vengono dal ko casalingo in EuroLeague con lo Zalgiris, Varese parte dallo stato di forma della coppia Moretti-Cauley Stein, che ha monopolizzato i premi settimanali della Legabasket.

A presentare il match è Marco Legovich, assistente di Tom Bialaszewsk (nella foto): "Dobbiamo concentrarci su noi stessi, ad imporre il nostro gioco e a migliorare giornata dopo giornata; ovviamente non sarà un miglioramento che avverrà in una sola partita, ma dobbiamo farlo con costanza. Questo è il nostro obiettivo primario". La palla a due è fissata per le ore 19.

Alessandro Luigi Maggi