Vanni Santoni apre la seconda edizione de "L’incontro con..."

La casa del Popolo di Montevarchi ospiterà anche nel 2025 il ciclo di conferenze dal titolo "L’incontro con...", che vede protagonisti autori di grande livello su argomenti storici e di attualità. L’obiettivo della seconda edizione è bissare il buon successo dell’esorsio. Il primo appuntamento in programma è con Sergio Neri alle prese con l’autore Vanni Santoni, montevarchino e prestigiosa voce della letteratura contemporanea. Si parlerà della sua produzione artistica, che è ricca e variegata: da "Muro di casse" (Laterza, 2015) a "La verità su tutto" (Mondadori, 2022) fino a "Dilaga ovunque" (Laterza 2023) che l’ha portato nella cinquina finalista del Premio Campiello 2024. L’incontro con l’autore, a ingresso libero, è in programma domani alle 17.30 nella Sala Grande della Casa del Popolo in via Ammiraglio Burzagli 54.