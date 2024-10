Vannacci e l’anello con il simbolo della X Mas. Lo realizza un orafo aretino: è polemica

Arezzo, 22 ottobre 2024 – Un anello con il simbolo della X Mas, il motto “Memento Audere Semper” ed il fascio littorio. Tanto è bastato per scatenare una nuova polemica intorno al generale Roberto Vannacci, ex ufficiale dell’esercito eletto all’Europarlamento con una valanga di voti nelle liste della Lega. Il gioiello compare al dito dei suoi fedelissimi in una foto che lo stesso Vannacci ha postato su Facebook nel giorno del suo 56° compleanno, festeggiato insieme ai familiari e agli amici.

E’ realizzato con dovizia di particolari da un artigiano orafo aretino e costa all’incirca 50 euro, ma non è per tutti. Spetterebbe infatti a tutte quelle persone iscritte all’associazione “Il mondo al contrario”, dal titolo del libro pubblicato dal generale e diventato in pochi mesi un best seller. Un gruppo di ‘sodali’ che, secondo indiscrezioni, potrebbero diventare presto un partito politico.

Ma la polemica impazza a prescindere. Perché il simbolo della X Mas, flottiglia militare indipendente di matrice fascista attiva durante la Seconda Guerra Mondiale, era già stato richiamato da Vannacci durante il suo appello al voto per l’Europee, attirando una valanga di critiche soprattutto dai partiti di sinistra. “La Xa Flottiglia Mas non è mai stata né regia, né repubblicana, né fascista, né badogliana. Essa fu splendidamente e soltanto italiana”, si legge sul sito ufficiale dell’associazione, ma ancora una volta le nubi che si addensano sulla testa di Vannacci sono cariche di tempesta.

“Sempre più avanti. Grazie per la splendida sorpresa”, scrive invece il generale a corredo del post, mostrando la foto in cui lui e i suoi amici mimano il simbolo della ‘X’.