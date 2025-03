Vandalismi a raffica nel parcheggio. Multe a chi entra senza motivo

Atti vandalici a ripetizione ai danni delle strutture e degli impianti del parcheggio multipiano di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Giovanni e il Comune corre ai ripari multando di 50 euro chi entrerà senza motivo o sarà trovato a "bighellonare" all’interno. Il provvedimento si è reso necessario alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti della presenza di sconosciuti che si accaniscono sulle dotazioni soprattutto dei due piani interrati del posteggio di proprietà comunale e che si articola su tre livelli, di cui uno a raso. Vi si accede attraverso sbarra e cassa automatiche; è incustodito, ma protetto da un sistema di videosorveglianza. E anche le telecamere hanno immortalato gli intrusi che da diverse settimane si sono resi protagonisti di numerosi danneggiamenti. "Un quotidiano intensificarsi ed aggravarsi" di episodi, sottolineano dal municipio, diventato intollerabile. Non un inedito per un’area già in passato finita nel mirino dei soliti ignoti che, fra le altre bravate, avevano scaricato cinque estintori su alcuni rilevatori di fumo dell’impianto antincendio mettendone fuori uso i sensori e costringendo l’amministrazione a sborsare fior di quattrini per il ripristino. Insomma, uno stillicidio di incursioni che si sono riproposte di recente col duplice risultato di aggravare ulteriormente l’integrità e il decoro della struttura e, come rilevano i tecnici comunali, di compromettere la percezione di sicurezza dei cittadini e di chi vorrebbe parcheggiare. Da qui la necessità di trovare una soluzione per contrastare i comportamenti di quanti attentano ai beni comuni ed evitare criticità nella zona peraltro molto frequentata perché la piazza è sede dell’autostazione dei bus e a due passi dallo scalo ferroviario, da un supermercato e dal Corso principale. L’ordinanza dunque vieta l’ingresso e la permanenza nel posteggio alle persone che non rientrano tra le categorie autorizzate, ovvero chi sosta pagando una tariffa oraria, gli abbonati dei settori -1 e -2, dai residenti del centro storico privi di garage agli operatori commerciali che hanno il loro negozio nella Ztl, e gli abitanti che hanno i box in concessione. I trasgressori saranno puniti appunto con la sanzione amministrativa di 50 euro e il compito di controllare in via prioritaria è stato affidato agli agenti della Polizia Municipale sangiovannese, sebbene il provvedimento sia stato trasmesso a tutte le forze dell’ordine. Resterà in vigore fino a quando il Consiglio comunale non adotterà uno specifico regolamento e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi.