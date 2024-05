Vandali in azione nel parcheggio Cadorna. Danni alle auto in sosta, via alle indagini

Sotto la lente di ingrandimento le immagini immortalate dalle telecamere dislocate alla Cadorna. La polizia municipale spera che l’occhio attento della video sorveglianza, un recente impianto più performante, possa dare un nome ai vandali che nelle notti scorse hanno danneggiato alcune auto parcheggiate. Specchietti rotti, carrozzerie ammaccate e graffiate. È il brutto scherzo che i proprietari della auto hanno scoperto di aver subito. Tra di loro c’è chi ha chiamato le forze dell’ordine, facendo così aprire un’indagine sulla vicenda alla Polizia Municipale. Nella notte tra sabato e domenica sarebbero state quattro le auto danneggiate. Ma potrebbero essercene altre prese di mira nelle ore precedenti e per le quali potrebbe non essere stata ancora sporta denuncia. La sera in cui i vigili hanno risposto alla chiamata del proprietario di una delle auto danneggiate, hanno identificato numerosi giovani presenti nel parcheggio.

Saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza a chiarire se siano davvero loro gli autori di quegli atti o se, come suppongono gli inquirenti, sia stata un’altra mano ad agire alcune ore prima di quella chiamata. Certo è, che da anni, piazza Fanfani si annovera tra i luoghi più caldi della città. Non a caso rientra, quotidianamente, tra i controlli anti degrado effettuati dalla Municipale, insieme a quelli per gli spazi riservati ai residenti, e alle risposte alle chiamate dei cittadini. Insomma un’osservata speciale a seguito di diversi casi di cui è stata teatro. Bivacchi, risse, degrado. La notte sono in molti ad avere paura a passare da queste parti per andare a recuperare l’auto parcheggiata. Intanto le indagini della Municipale proseguono.