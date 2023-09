Vandali in azione a Bucine: Mugnaini chiede controlli e telecamere

"Cartelli distrutti, pali divelti e tavoli bruciati". È il quadro che presenta Jerry Mugnaini (nella foto), consigliere comunale Alleanza per Bucine. È "l’ennesimo episodio di danneggiamenti agli arredi urbani ed alla cartellonistica nel territorio comunale - scrive il consigliere - stavolta il fatto si è verificato in un parco pubblico nella frazione di Badia Agnano, appena fuori dal paese e lungo la viabilità principale". A coloro che si rendono responsabili di questi comportamenti "dovremmo far capire che non danneggiano cose di altri, ma producono un danno a tutta la comunità" prosegue il consigliere nel suo intervento che arriva quindi a chiedere all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti. Per Mugnaini è necessario "intensificare i controlli e di aggiungere telecamere nel territorio come deterrente a certi episodi". Ma tutto ciò non basta visto che viene chiesto al contempo il supporto ai cittadini ad educare i figli ad un maggior senso civico.