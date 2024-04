Valentino Shoes rilancia. Premio ai dipendenti

BUCINE

Un regalo di Pasqua per 170 dipendenti dello stabilimento Valentino Shoes di Levane a dir poco consistente: 1.085 euro. Ecco a quanto ammonta il premio di produzione per aver raggiunto gli obiettivi che erano stati fissati dall’azienda per il 2023. L’annuncio - come riporta il Corriere Fiorentino - è stato dato dai sindacalisti ai lavoratori nel corso dell’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi. Il miglior modo per sottolineare e festeggiare la rinascita dopo l’incendio dell’aprile del 2021 che interessò lo stabilimento valdarnese. Le fiamme per la precisione colpirono sia la struttura che i macchinari. Si trattò di un incendio colposo, ma per il quale in quattro sono stati indagati dalla procura di Arezzo per il non corretto smaltimento dei rifiuti. Fin da subito si iniziò a parlare della ripartenza, di come l’azienda avrebbe reagito all’accaduto.

La produzione infatti riuscì a ripartire grazie al "prestito" di uno stabilimento da parte di Prada, mentre un’altra parte della produzione venne trasferita a Montelupo Fiorentino con i lavoratori che alternavano così i turni in Valdarno a quelli nel fiorentino. Nel luglio del 2022 poi la riapertura a Levane dello stabilimento completamente ristrutturato grazie all’investimento della proprietà, vale a dire del gruppo Marzotto di Valdagno a cui appartiene anche il marchio Valentino. A distanza di poco più di due anni da quell’episodio ecco arrivare il premio di produzione in concomitanza della Pasqua che ripaga i dipendenti dei sacrifici fatti per aiutare l’azienda a rimettersi in carreggiata dopo quanto accaduto in quella notte dell’aprile del 2021.