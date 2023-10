Valdichiana, torna il corso “turista a casa tua”

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Conoscere il proprio territorio e le sue peculiarità per poi trasmetterle a clienti e visitatori.

È questa la “mission” di “Turista a Casa Tua”, il ciclo formativo gratuito ideato da Confcommercio Firenze-Arezzo per gli imprenditori associati.

Un format di successo che mercoledì 18 ottobre torna in Valdichiana con un intervento specifico su Cortona e la mostra dedicata al Signorelli nel cinquecentenario della sua morte. Due i turni di visita guidata, uno alle 15 e uno alle 16, che accompagneranno gli imprenditori dentro Palazzo Casali alla scoperta della mostra-evento Signorelli 500, che in questi mesi ha tenuto banco attirando molti turisti.

Un’esposizione che la stessa associazione di categoria ha sostenuto con un contributo e con una serie di iniziative diffuse nei locali, come le tovagliette e i sagomati con l’effigie dell’artista, e con la grande serata di festa che ha portato in città i dirigenti della Confcommercio di Firenze e Arezzo.

“Turista a casa tua si conferma un corso formativo che ha grande presa sui nostri associati – spiega il delegato di Confcommercio Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi – conoscere la ricchezza storica, artistica e culturale del territorio è indispensabile per chi fa impresa: le nostre attività, infatti, sono dei veri e propri punti di informazione per i turisti che si fidano delle indicazioni e dei consigli dei nostri imprenditori per raggiungere località, luoghi e saperne di più sui personaggi che hanno fatto grande la nostra città.

A tal proposito, non potevamo perdere un’occasione unica come la mostra che ha riportato qui tanti capolavori di Signorelli, uno degli artisti simbolo di Cortona”. Dopo la visita al Maec, con una guida specializzata, il giro si concluderà all’Enoteca Molesini, attività storica di piazza della Repubblica famosa per il suo straordinario assortimento di vini conosciuti e bevuti in tutto il mondo.

Per iscriversi al corso “Turista a Casa Tua” basta contattare la delegazione Confcommercio Valdichiana al numero di telefono 0575 603231 cell. 3488714050, o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica c.salvicchi@confcommerciofiar.it. Ultimi posti disponibili.