Valdarno film festival al via. A Marco Tullio Giordana andrà il Marzocco d’oro

Si terrà dall’8 al 12 ottobre prossimo, a San Giovanni, il ValdarnoCinema Film Festival, che è stato presentato ieri mattina nella sala Pegaso della Regione Toscana. Siamo giunti alla 42esima di una manifestazione nazionale, tra gli appuntamenti più importanti rivolti al mondo della celluloide. E quest’anno il premio Marzocco alla Carriera sarà assegnato ad uno dei più grandi registi italiani. Alla presentazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il capo di gabinetto Cristina Manetti, il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, il direttore artistico del festival Marco Luceri e il presidente del comitato organizzatore Luigi Nepi.

Conosciuto come uno dei concorsi cinematografici più longevi d’Italia, l’edizione 2024 del festival presenta un programma variegato accomunato però da uno sguardo sul passato che si proietta sul presente. Il protagonista principale della manifestazione sarà il regista milanese Marco Tullio Giordana, autore di cult come "La meglio gioventù" e "I cento passi" che riceverà il "Marzocco". E’ conosciuto per aver diretto pellicole ispirate a vicende storiche controverse e nel corso della sua vita professionale ha ottenuto diversi premi tra cui Un Certain Regard al Festival di Cannes, quattro David di Donatello per miglior sceneggiatura e miglior film, quattro nastri d’argento. Quest’anno ha ricevuto un premio speciale alla carriera al Locarno Festival 2024. Nel corso degli anni grandi personaggi del cinema hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento: da Silvio Soldini a Mimmo Calopresti, da Abel Ferrara a Carlo Verdone, senza dimenticare Claudio Giovanesi, Claudio Caligari, Paolo Benvenuti, Antonio Capuano, Vittorio Storaro e Pupi Avati. Il comitato organizzatore del festival è composto da esponenti del comune sangiovannese e del locale cineclub. Nato nel 1983, il vecchio "Fedic" si è rinnovato e diversificato nel corso degli anni, soprattutto dal 2013, aprendosi anche ad ospitare autori internazionali.

Dalla sua Fondazione si è sempre tenuto a San Giovanni. Con oltre 3000 titoli arrivati da tutto il mondo la selezione dell’edizione 2024 comprende 21 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi; il ricordo della figura di Enrico Berlinguer; una particolare attenzione ai più piccoli con le matinée "Valdarno Kids" e un omaggio alla figura di Carlo Mazzacurati con una mostra fotografica, che sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista. La pre apertura l’8 ottobre a Palomar con la presentazione del libro "Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli".