Us Arezzo Football Academy, Luca Magnanensi guiderà i giovanissimi regionali

Arezzo, 30 maggio 2023 – L’Arezzo Football Academy comunica di aver affidato a Luca Magnanensi la conduzione per la Stagione Sportiva 2023/24 della squadra dei Giovanissimi Regionali, che alla luce del secondo posto e del premio disciplina si ritrova in vetta alla graduatoria di ripescaggio per la promozione negli Élite.

Magnanensi ha svolto un ottimo lavoro biennale al Villaggio Amaranto, vincendo prima il campionato Under 18 e poi il campionato regionale e la supercoppa con la Juniores, conquistando il risultato storico dell'accesso al girone Élite.

Queste le parole del mister dopo l’annuncio: “Sono stati due anni importantissimi perché i risultati che abbiamo ottenuto vincendo due campionati – Under 18 e Juniores Regionale – e la Supercoppa Toscana, sono sicuramente difficili da ripetere, anche se nel calcio, come nella vita, non si può dare nulla per scontato.

I ragazzi che ho allenato si sono messi a disposizione da subito, facilitandomi nel proporre le tematiche lavorative; di riflesso, credo di avergli trasmesso la possibilità di crescere, non solo come giocatori ma anche come uomini, supportato in questo da Aldo Poponcini .

La nuova avventura che mi propone la società è quella di fare bene con i 2009 che giocheranno un torneo Regionale/Élite, dove dovremo fare bene. Sicuramente è stimolante per me perché vorrei riuscire ad ottenere quanto fatto con la Juniores in questi due anni e aprire, quindi, un nuovo ciclo che permetta di valorizzare i ragazzi”.