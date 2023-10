Urania e Cantù: scatto vincente a Milano nel primo turno. Ma che fatica!

Prima giornata del campionato di A2 che, almeno per la Lombardia, ha toccato il suo apice in serata nella diretta Rai di Treviglio. L’Urania passa 88-92 in overtime dopo aver sciupato un vantaggio sopra i 20 punti. Pazzesca prima per Federico Miaschi in casa bergamasca, 28 punti, nell’Urania parla l’esperienza del solito Giddy Potts, 23 punti.

Da segnalare anche l’esordio di Aristide Landi, il sostituto di Beverley: 8 punti e 5 rimbalzi per lui. Altro derby si è consumato a Cremona, dove la Juvi ha provato a rovinare l’esordio di Cagnardi sulla panchina comasca. 87-90 il finale con rasoiata canturina finale, e 54 dei punti di squadra portano la firma di Anthony Hickey e Lorenzo Bucarelli. Cade contro la corazzata Trapani, ma combatte, la Elachem Vigevano, che festeggiava in casa il ritorno nella seconda serie. La grande favorita per la promozione riesce a scappare solo nel quarto quarto, complici i 26 punti dell’americano Notae. Per i ducali 19 di Gianmarco Bertetti e Tyler Wideman. Dal girone verde al girone rosso, dove mercoledì muoverà i primi passi la Agribertocchi Orzinuovi nel posticipo di Trieste. Ovvero una delle grandi pretendenti al ritorno nella massima serie.

Alessandro Luigi Maggi