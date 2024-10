Un’opera da 80 milioni. Sei anni per costruirla

Uno studio commissionato

da Uniontrasporti a Transaplan

lo scorso anno (società di progettazione ed economia dei trasporti) ipotizzava un costo di almeno 80 milioni di euro per realizzare la stazione dell’alta velocità in Valdichiana e sei anni per vederla nascere. Una localizzazione che piace all’Umbria per migliorare i collegamenti ferroviari per il Nord e alla provincia di Siena: in entrambi i casi, la stazione dell’alta velocità a Creti rappresenta un punto di riferimento equidistante. Ma l’opzione penalizza in maniera pesante Arezzo, le sue vallate e perfino i comuni dell’alta Valtiberina umbra, contrari alla scelta di Creti.