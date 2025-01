Università di Siena. Arriva la riconferma nei ranking mondiali

L’Università di Siena avanza nella classifica internazionale THE by Subject. L’Ateneo si conferma quale istituzione pubblica capace di competere a livello mondiale con i migliori standard di qualità dell’educazione e della ricerca, e punto di riferimento internazionale culturale e scientifico. L’Università di Siena, che nell’ultima classifica globale Times Higher Education si era posizionata tra il 351° e il 400° posto, ha infatti ottenuto risultati positivi anche nella classifica per singole discipline.