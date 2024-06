Università, al via le immatricolazioni. Nuovi corsi ad Arezzo e San Giovanni

Il 4 luglio si aprono il le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-2025. Sono tre i nuovi corsi. Ad Arezzo prenderà il via la nuova laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria", a numero programmato. A San Giovanni la laurea triennale in "Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio", a orientamento professionale e a numero programmato. A Siena si avvia invece la magistrale in "Chimica per le scienze agroalimentari". Sale così a 78 il numero dei corsi di laurea dell’Università di Siena erogati a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni: 34 corsi triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico. Le immatricolazioni si aprono il 4 luglio e si chiudono il 4 novembre per corsi triennali e a ciclo unico non a numero programmato, mentre per le magistrali non a numero programmato la scadenza è il 20 dicembre. La procedura è interamente online e accessibile dal sito web dell’Ateneo. L’Università di Siena è presente ad Arezzo con 15 corsi di laurea, 10 triennali, 4 magistrali e una laurea magistrale a ciclo unico, oltre a 8 master, un dottorato di ricerca e a vari corsi per la formazione degli insegnanti. Valutata dal Censis ai vertici delle classifiche di qualità, la sede universitaria di Arezzo è nell’area verde del Pionta, dove l’Ateneo ha realizzato un campus accogliente e funzionale con tutti i servizi per studiare, oltre ad aule e laboratori ospita la biblioteca. Tra le novità di quest’anno c’è l’istituzione del Centro per la Formazione degli Insegnanti. A San Giovanni è attivo il Centro di Geotecnologie con un proprio campus.

Angela Baldi