Un’Estate da Detective. Presentati gli appuntamenti del Museo Archeologico

BIBBIENA

Due Storycamp Estate romance e Estate da Detective a Bibbiena dedicati ai giovani. Si terranno al Museo Archeologico rispettivamente il 21,22,23 luglio per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni e il 9,10,11 luglio per i bambini e bambine da 8 a 11 anni, in collaborazione con Mondadori Point e Oros Cooperativa. "Linvestimento fatto dall’amministrazione su questi camp estivi – ha detto l’assessore Francesca Nassini – è stato fatto per consentire la più ampia partecipazione, aiutando nel contempo le famiglie. Ci sembra un bel modo di sostenere i tempi di vita, di cura e di lavoro offrendo esperienze di qualità elevatissima ai nostri giovani. Quindi questa estate queste due straordinarie opportunità sostenute dal comune si andranno ad aggiungere a quelle che facciamo ogni anno. Ci sembrava importante legare l’esperienza del festival a iniziative che potessero appassionare i giovani nel corso di tutto l’anno, tenendo vivo lo spirito di un festival". Per lo Storycamp Estate da Detective, saranno presenti due maestri di eccezione, pluripremiati a tutti i festival ovvero Angelo Mozzillo e Davide Panizza, scrittore e illustratore e soprattutto la coppia della felicissima collana Detective Linus.

Scrittura, illustrazione e lettura saranno gli ingredienti anche del camp per i più grandi guidato da Gisella Laterza e Giada Pavesi (Jude e Ella Archer), autrici dei romantasy Stelle e Ottone e Abisso e Incanto (Il CastoroOff). L’annuncio ufficiale degli Storycamp è stato fatto nella Sala delle Bandiere, dove il sindaco Filippo Vagnoli, insieme all’assessore alla cultura Francesca Nassini, ha consegnato alcuni riconoscimenti legati al percorso del Festival del Libro 2025.