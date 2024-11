"Un’entrata in più a fine mese"

Anais sale le scale di Confcommercio un po’ in anticipo per il suo colloquio. Si presenta e ci dice che ha 23 anni. Come molti altri ha già un lavoro che da solo non basta alle entrate del mese. "Ho cercato io l’annuncio sul sito dei mercatini di Natale e mi sono candidata perché ho bisogno di un’entrata economica aggiuntiva a quella che ho già. Mi sono informata da sola ma è un’opportunità che mi ha consigliato anche mio padre, perchè i figli di suoi colleghi si sono trovati bene in passato".

Non è la sua prima esperienza lavorativa in assoluto, ma la prima di vendita diretta: "È una sfida, non ho idea di cosa mi aspetta ma sono abbastanza curiosa". Si è candidata solo qui? "Ho inviato altre candidature ma per ora non ho trovato altro".