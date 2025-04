Un’Accademia dedicata a chi fa impresa

Un nuovo modo, più razionale e al passo con i tempi di oggi, per fare imprenditoria e creare modelli che siano efficienti e sostenibili. A Sansepolcro è partita una nuova "business academy", dedicata agli imprenditori locali che vogliono far crescere la propria azienda, diventare più efficienti e imparare a governare i pilastri di un modello di business solido e moderno. Dieci le aziende della città e del comprensorio che hanno aderito. Il progetto è ideato da Maurizio Papa(nella foto), formatore con oltre trent’anni di esperienza a fianco di imprenditori, manager e aziende di ogni settore. Specializzato in strategia, sviluppo organizzativo, gestione dei team e performance individuale, Papa sta portando in Valtiberina un metodo pratico, diretto e orientato ai risultati. La "business academy" affronta sei temi chiave per l’impresa di oggi: gestione del cambiamento, performance individuale, lavoro di squadra, ruoli e processi, vendite e marketing. Un percorso pensato per chi vuole mettersi in gioco, confrontarsi e trasformare le idee in azione. Il percorso di formazione proposto da Papa mira al cambiamento, alla crescita sostenibile e alla qualità della gestione imprenditoriale. Un percorso di formazione, analisi, ricerca e di potenziale sviluppo delle aziende. Focus sui temi di un programma innovativo e su una community dedicata a far crescere le competenze e il business delle aziende. Se c’è voglia di diventare i protagonisti del cambiamento, adesso è arrivata l’opportunità di farlo partire nel territorio per le imprese e per il futuro che ci attende. Altre due sono le lezioni in programma nelle sale del centro congressi "La Fortezza", una in maggio e quella successiva in giugno.