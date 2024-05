Una vita in fattoria con gli animali: "È sempre stata la mia passione: ora apro ai bimbi delle scuole"

"Perchè lo faccio? Perché è la mia passione, la stessa che voglio trasmettere a tutti, a partire dai più piccini", così Margherita Turchi mentre accarezza una delle sue cavalle, Desy, che è anche un po’ la mascotte qui, in Via della Patalecchia, a Castiglion Fiorentino. Si perchè dalla passione di una giovane biologa appassionata del mondo degli animali adesso in quella stradina che da Castiglioni porta a Foiano è nata una fattoria particolare, una fattoria didattica.

Didattica perché - in sostanza - qui si impara come stare con gli animali, come approcciarsi con loro, rispettando loro e il loro ambiente. Si chiama "La Pannocchia" e si trova immersa nei campi alle porte di Brolio, nel cuore della Valdichiana.

Il logo dice tutto: ci sono un coniglietto, una capra, un cavallo e un gallo che si affacciano da una pannocchia. Animali? Quanti ne volete, "tre cavalli, due caprette, una mucca, un asinello e poi conigli nani e ariete e qualche porcellino d’India… per ora, eh!".

Sì perchè Margherita castiglionese doc, molto conosciuta in paese, specie negli ambienti di Porta Romana visto che è una rionale affiatata che si mette in gioco anche durante la gara musici e sbandieratori, guarda avanti ed ha in mente tanti progetti per la sua attività: in primis quello di coinvolgere più persone possibile, specie i più piccoli, perché "è vero che siamo una realtà vicina alla campagna ma non sempre ci sappiamo relazionare con gli animali". "L’obiettivo è proprio questo come già accennato: avvicinare giovani e non solo a tutto il mondo della natura, non solo gli animali perchè siamo vicini ad un piccolo bosco di nostra proprietà che si presta molto bene a questo tipo di attività".

E quale modo migliore per farlo se non iniziando già da subito con le scuole del territorio? Scuole che oltretutto si sono già interessate al "nuovo arrivo". "Già tre asili di Castiglion Fiorentino e di Frassineto mi hanno contattato per le gite scolastiche dei ragazzi - ci spiega Margherita - e poi tutta l’estate avremo altre attività che svolgeremo con chi vorrà venire qua a passare qualche ora in mezzo alla natura".

Farsi un giro alla fattoria di Margherita è facilissimo. "Basta contattare l’azienda e fare un progetto di lavoro calibrato ad hoc a seconda dei propri interessi così da mettere in piedi le attività migliori". Per questo motivo ci saranno anche degli Open Day per conoscere questa realtà, unica nel territorio aretino, "giornate a tema, come balli di gruppo, serate country: sarà un’estate bella carica". Già ieri durante l’inaugurazione tanti piccini si sono divertiti a giocare con i loro amici a quattro zampe, una mattina diversa ma a giudicare dai loro sorrisi certamente da rifare.